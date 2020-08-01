وزارة الصحة “تستبق” الموقف الوبائي بـ”تنويه مريب”

2020/08/01 | 18:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنويه صادر عن وزارة الصحة والبيئة… سبق وان اصدرت وزارتنا بيانا قبل يومين لحث المواطنين على الالتزام بالتعليمات الصحية من حيث ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات العشائرية والاجتماعية والدينية حفاظًا على سلامتهم ولمنع انتشار الفايروس ولتقليل الاصابات حيث ان دور الوزارة هو تقديم الخدمات الوقائية وبضمنها التوعية الصحية والعلاجية وان انتشار الفايروس بنسبة كبيرة […]

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