وزارة الصحة تحذر من زيادة عدد الاصابات بـ كورونا

2020/08/01 | 18:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، كافة المواطنين والجهات المعنية وخلايا الازمة في المحافظات، الى القيام بدورهم وتشديد الاجراءات للحد من انتشار الاصابات بجائحة كورونا، مشيرة الى ان اغلب المواطنين غير ملتزمين بهذه التعليمات مما ينذر بزيادة عدد الاصابات نتيجة لعدم الاكتراث للتعليمات الصادرة من الوزارة.وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “سبق …

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