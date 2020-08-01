الاتصالات: عملية الصدمة ستتكرر في ثلاث محافظات

2020/08/01 | 18:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت وزارة الاتصالات، السبت، استمرار عملية الصدمة التي انطلقت بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحين القضاء على عمليات تهريب سعات الانترنت، فيما اشارت إلى أن العملية ستشمل ثلاث محافظات أخرى.وقال مدير دائرة البنى التحتية في وزارة الاتصالات علي محمود في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “عملية الصدمة […]

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