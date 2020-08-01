2020/08/01 | 18:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تستبق الموقف الوبائي ببيان تؤكد فيه عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/01 | 18:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تستبق الموقف الوبائي ببيان تؤكد فيه عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تستبق الموقف الوبائي ببيان تؤكد فيه عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).