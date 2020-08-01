بيع ساعة “رولكس” بـ 1500 ضعف أكثر من ثمنها الأصلي

2020/08/01 | 18:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تعرض دار مزادات “بونهامز” البريطانية ساعة “رولكس” نادرة للبيع مقابل 200 ألف دولار، بعد أن اشتراها مالكها الحالي بمبلغ 26 دولارا فقط.ووفقا لصحيفة “يلي ميل” البريطانية، فإن والد مالك الساعة الحالي المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، اشترى الأخيرة لأن لم يكن قادرا على شراء ساعة جديدة مخصصة للغوص.وقام والده بشراء ساعة مستعملة […]

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