2020/08/01 | 18:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 50 قذيفة معدة للتفجير شرق الرمادي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 50 قذيفة معدة للتفجير شرق الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).