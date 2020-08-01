برج المليار دولار يكتمل في هذه المدينة العربية

2020/08/01 | 19:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… دخل مشروع برج “آي سي دي بروكفيلد بليس” مرحلة اللمسات النهائية بعدما أنجزت عمليات تشييده بالكامل، إيذاناً بأن يجاور أقرانه من أبراج منطقة مركز دبي المالي العالمي.وانتهت مؤخراً أعمال البناء التي استهدفت الوصول بقمة البرج إلى ارتفاع 282 متراً، بحسب صحيفة البيان.وانطلقت أعمال البناء في البرج عام 2016، ومن المتوقع افتتاحه قريباً.[…]

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