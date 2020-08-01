2020/08/01 | 19:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق استعدادها لاجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في حزيران المقبل....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تعلن شروطها لاجراء الانتخابات بالموعد الذي حدده الكاظمي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تعلن شروطها لاجراء الانتخابات بالموعد الذي حدده الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).