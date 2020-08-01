بالصور: مطارات كردستان تنضم إلى اخواتها في بغداد والنجف والبصرة.. وتعاود تسيير الرحلات

2020/08/01 | 19:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد دشن مطار مطار أربيل الدولي اليوم السبت، أولى رحلاته بعد إعادة فتح الطيران، حيث استقبل أول طائرة قادمة من بغداد بعد أشهر من الاغلاق.وقال إعلام مطار أربيل في بيان صحفي إن المطار استقبل أول طائرة قادمة من بغداد في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم”، مبينا أن “هناك جملة إجراءات واجب […]

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