الصحة العراقية تسجل تراجعاً بحصيلة وفيات واصابات كورونا في بيان الموقف الوبائي


الصحة العراقية تسجل تراجعاً بحصيلة وفيات واصابات كورونا في بيان الموقف الوبائي
2020/08/01 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم السبت المصادف 1 آب 2020 

- تم فحص ( 13791) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1014760 )

- سجلت  وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم ( 1841) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة   302بغداد / الكرخ      308مدينة الطب        100النجف الأشرف    201السليمانية          6   أربيل                93دهوك                10             كربلاء             101كركوك             91ديالى               43واسط              40           البصرة             194ميسان               37بابل                 114  الديوانية            83  ذي قار             40الأنبار               27    نينوى                28 صلاح الدين        23              

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم  : 2095 حالة،  وكما يلي:بغداد الرصافة   214بغداد الكرخ     168   مدينة الطب      40   النجف            67السليمانية        27        أربيل            195دهوك            21                كربلاء        264 كركوك       45   ديالى          138واسط         143 البصرة       295ميسان         34 بابل           111 الديوانية       94   ذي قار        24الأنبار          53المثنى          62نينوى          1 صلاح الدين    99    

- الوفيات  64     حالة  وكما يلي :بغداد الرصافة     9بغداد الكرخ        3 النجف            2 السليمانية          9أربيل          4                 كربلاء          3 كركوك         3 ديالى            1 واسط           2البصرة         5 بابل           13الديوانية       3 ذي قار        3  المثنى          1                نينوى           2 صلاح الدين      1               

مجموع الشفاء  :    89275      ( نسبة الشفاء  70.5 %)                       مجموع الأصابات :   126704                                                 الراقدين الكلي:         32624                                                     الراقدين في العناية المركزة: 463                                                  مجموع الوفيات:   4805

دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالسبت  1   آب 2020

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