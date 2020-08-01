الصحة العراقية تسجل تراجعاً بحصيلة وفيات واصابات كورونا في بيان الموقف الوبائي

2020/08/01 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم السبت المصادف 1 آب 2020

- تم فحص ( 13791) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1014760 )

- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 1841) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 302بغداد / الكرخ 308مدينة الطب 100النجف الأشرف 201السليمانية 6 أربيل 93دهوك 10 كربلاء 101كركوك 91ديالى 43واسط 40 البصرة 194ميسان 37بابل 114 الديوانية 83 ذي قار 40الأنبار 27 نينوى 28 صلاح الدين 23

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2095 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 214بغداد الكرخ 168 مدينة الطب 40 النجف 67السليمانية 27 أربيل 195دهوك 21 كربلاء 264 كركوك 45 ديالى 138واسط 143 البصرة 295ميسان 34 بابل 111 الديوانية 94 ذي قار 24الأنبار 53المثنى 62نينوى 1 صلاح الدين 99

- الوفيات 64 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 9بغداد الكرخ 3 النجف 2 السليمانية 9أربيل 4 كربلاء 3 كركوك 3 ديالى 1 واسط 2البصرة 5 بابل 13الديوانية 3 ذي قار 3 المثنى 1 نينوى 2 صلاح الدين 1

مجموع الشفاء : 89275 ( نسبة الشفاء 70.5 %) مجموع الأصابات : 126704 الراقدين الكلي: 32624 الراقدين في العناية المركزة: 463 مجموع الوفيات: 4805

دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالسبت 1 آب 2020

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