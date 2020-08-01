2020/08/01 | 19:31 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متوسط صادرات النفط العراقية 2.76 مليون برميل يوميا في يوليو

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