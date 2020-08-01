نقابة الصحفيين العراقيين تنعى الاذاعي اسماعيل البكري

2020/08/01 | 19:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت نقابة الصحفيين العراقيين في صلاح الدين، اليوم السبت، رحيل الاذاعي اسماعيل البكري.وقال بيان للنقابة تلقت “تقدم” نسخة منه، “تنعى نقابة الصحفيين العراقيين في صلاح الدين رحيل الزميل الاذاعي القدير اسماعيل البكري وتعزي الزملاء و عائلة الفقيد و محبيه بهذا الرحيل لشيخ الاعلام في المحافظة، سائلين القدير أن يتغمده بواسع رحمته و يلهم عائلته …

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