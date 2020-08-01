العراق يسجل 2095 اصابة جديدة بكورونا و64 حالة وفاة خلال يوم واحد

2020/08/01 | 19:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المسقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم السبت المصادف 1 آب 2020 – تم فحص ( 13791) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1014760 ) – سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا […]

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