الموقف الوبائي في العراق: حصيلة الضحايا تقترب من 5 آلاف

سجل العراق أكثر من ألفي إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة
وقالت وزارة الصحة في بيان، 1 آب/أغسطس، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 13 ألف و791 نموذجًا جديدًا وسجلت 2095 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:
بغداد/ الرصافة: 214
بغداد/ الكرخ: 168
مدينة الطب: 40
النجف: 67
السليمانية: 27
أربيل: 195
دهوك: 21
كربلاء: 264
كركوك: 45
ديالى: 138
واسط: 143
البصرة: 295
ميسان: 34
بابل: 111
الديوانية: 94
ذي قار: 24
الأنبار: 53
المثنى: 62
نينوى: 1
صلاح الدين: 99
الشفاء: 1841 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة: 302
بغداد الكرخ: 308
مدينة الطب: 100
النجف: 201
السليمانية: 6
أربيل: 93
دهوك: 10
كربلاء: 101
كركوك: 91
ديالى: 43
واسط: 40
البصرة: 194
ميسان: 37
بابل: 114
الديوانية: 83
ذي قار: 40
الأنبار: 27
نينوى: 28
صلاح الدين: 23
الوفيات: 64 حالة، وكما يلي :
بغداد الرصافة: 9
بغداد الكرخ: 3
النجف: 2
السليمانية: 9
أربيل: 4
كربلاء: 3
كركوك: 3
ديالى: 1
واسط: 2
البصرة: 5
بابل: 13
الديوانية: 3
ذي قار:3
المثنى: 1
نينوى: 2
صلاح الدين: 1
مجموع الإصابات: 126704
مجموع حالات الشفاء: 89275
الراقدين الكلي: 32624
الراقدين في العناية المركزة: 463
مجموع الوفيات: 4805
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