الموقف الوبائي في العراق: حصيلة الضحايا تقترب من 5 آلاف

2020/08/01 | 19:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، السبت، إلى أكثر من 126 ألف حالة، بعد تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

سجل العراق أكثر من ألفي إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة

وقالت وزارة الصحة في بيان، 1 آب/أغسطس، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 13 ألف و791 نموذجًا جديدًا وسجلت 2095 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 214

بغداد/ الكرخ: 168

مدينة الطب: 40

النجف: 67

السليمانية: 27

أربيل: 195

دهوك: 21

كربلاء: 264

كركوك: 45

ديالى: 138

واسط: 143

البصرة: 295

ميسان: 34

بابل: 111

الديوانية: 94

ذي قار: 24

الأنبار: 53

المثنى: 62

نينوى: 1

صلاح الدين: 99

الشفاء: 1841 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة: 302

بغداد الكرخ: 308

مدينة الطب: 100

النجف: 201

السليمانية: 6

أربيل: 93

دهوك: 10

كربلاء: 101

كركوك: 91

ديالى: 43

واسط: 40

البصرة: 194

ميسان: 37

بابل: 114

الديوانية: 83

ذي قار: 40

الأنبار: 27

نينوى: 28

صلاح الدين: 23

الوفيات: 64 حالة، وكما يلي :

بغداد الرصافة: 9

بغداد الكرخ: 3

النجف: 2

السليمانية: 9

أربيل: 4

كربلاء: 3

كركوك: 3

ديالى: 1

واسط: 2

البصرة: 5

بابل: 13

الديوانية: 3

ذي قار:3

المثنى: 1

نينوى: 2

صلاح الدين: 1

مجموع الإصابات: 126704

مجموع حالات الشفاء: 89275

الراقدين الكلي: 32624

الراقدين في العناية المركزة: 463

مجموع الوفيات: 4805

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