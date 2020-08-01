رد ناري من الدفاع بعد تصريح سياسي اتهم يار الله بالتورط مع

2020/08/01 | 19:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرردت وزارة الدفاع، السبت، على اتهامات صدرت من أحد السياسيين، ضد رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله.

وذكرت الوزارة في بيان لها، 1 آب/أغسطس، أن "برنامجًا تلفزيوينًا يبث عبر موقع يوتيوب باسم (قضايا في الميزان) للمدعو ناجح الميزان المعروف دائمًا بترويجه للغة طائفية بعيدة عن المهنية، معتمدًا على آراء شخصية نابعة مِن مواقف معروفة لاستهداف كل موقف وطني ساهم في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف البيان، "جاء في الدقيقة الثالثة من البرنامج كلام غريب جدًا يتهجم فيه على رئيس أركان الجيش وينسب له اتهامات من وحي الخيال وبلغة بعيدة عن الإعلام المهني الذي يستند على الأدلة والحقائق، ويسوق كيلاً مِن التهم الخطرة التي تمس الكرامة والموقف وتاريخ الأبطال الذين قارعوا داعش ومن يدعمها".

وتابع البيان، "سيكون القول الفصل للقضاء العراقي وبدورنا سنتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل مِن يوجه التهم ويعبث بالرأي العام لغايات معروفة ومكشوفة في هذا الوقت بالذات، وإن القيادات العسكرية في الجيش العراقي وعلى رأسها رئيس أركان الجيش هم عنوان وطني وهم مشاريع استشهاد للذود عن حياض الوطن وحماية أبناء شعبنا الكريم ومكافحة الإرهاب، ويعملون صفًا مع كل القيادات الأمنية في منظومة الدفاع الوطني تحت إشراف وقيادة القائد العام للقوات المسلحة".

وهاجم البيان، الميزان، وعده من بين "الأصوات النشاز التي تعتاش على الأزمات وتستغل الوضع الراهن الذي يمر به بلدنا العزيز للنيل من أحد قادتنا (رئيس أركان الجيش)، الذي كان له الدور الكبير في كافة عمليات التحرير في المناطق المغتصبة من قبل عصابات داعش"، مشددًا أن "وزارة دفاع اتخذت الإجراءات القانونية بحق تلك الاتهامات الباطلة".

وأوضح البيان، أن "يار الله يؤكد في كل لقاء ومناسبة أن أبوابه مفتوحة أمام الجميع للإجابة عن أي سؤال أو استفسار أو توضيح، وهذه الإساءة تعد عملاً مستهجنًا وغير مقبول، ولن نسمح به لاسيما من قبل شخص تاريخه معروف لدى الجميع، وكلنا حرص بأن القضاء العراقي سيقول كلمته بحق من يستهدف ويتطاول ويفتري على قادتنا لإرضاء أسياده الذين لا يريدون لهذا البلد أن يستقر وينعم بالأمن والاستقرار".

واتهم السياسي ناجح الميزان، في وقت سابق، رئيس الأركان عبدالأمير يار الله بالتورط في علاقة مع "الميليشيات" خلال حلقة بثها عبر موقع يوتيوب.

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