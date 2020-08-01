وكالة الاستخبارات تنفذ عمليات نوعية في الأنبار وصلاح الدين والنجف

2020/08/01 | 19:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية عمليات نوعية في الأنبار وصلاح الدين والنجف.

وأكدت الوكالة ضبط كدس للعتاد في منطقة حصيبة الشرقية بقضاء الرمادي بمحافظة الأنبار من خلال تشكيل فريق عمل مختص من مفارز مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في المحافظة،وفي شأن منفصل أعلنت وكالة الاستخبارات ضبط ثلاث عجلات وإلقاء القبض على سائقيها محملة بمنتوج مجهول الكمية والنوعية، اثنان منها في محافظة صلاح الدين، فضلاً عن ضبط عجلة نوع كيا حمل وإلقاء القبض على سائقها في محافظة النجف محملة بخزانات تحتوي على منتوج نفطي بدون اوراق رسمية.

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