الطاقة النيابية تقترح استبدال الشبكات المتهالكة بشبكات أرضية حديثة لإيقاف الهدر بالطاقة

2020/08/01 | 19:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقترحت لجنة النفط والطاقة النيابية استبدال شبكات التوزيع المتهالكة للطاقة الكهربائية بشبكات ارضية حديثة لضمان الحصول على كهرباء مستقرة بشكل نهائي.

وأكد عضو اللجنة أمجد العقابي في تصريح أن مشكلة الكهرباء في العراق لا تقتصر فقط على الإنتاج وانما تشمل مشكلة التوزيع، مبينا أن الكثير من الطاقة المنتجة تذهب بلا فائدة بسبب تهالك شبكات التوزيع، وأن الحل الأمثل والمعتمد في اغلب دول العالم المتقدمة يكون من خلال استبدال شبكات التوزيع المتهالكة بشبكات ارضية حديثة، مع ربط عداد الدفع المسبق، لضمان استقرار الطاقة وانهاء الهدر وعدم الحاجة الى استيراد الكهرباء.

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