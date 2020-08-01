المفوضية العراقية: مستعدون لإجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد الذي حدده الكاظمي

2020/08/01 | 19:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعدادها لإجراء الانتخابات البرلمانية في الوقت الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والمقرر السادس من حزيران من العام المقبل.

ووفقا لما أورده بيان المفوضية فإن الأخيرة مستعدة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وبإشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمراقبين الدوليين والمنظمات العراقية ذات الشأن في الموعد الذي حدده الكاظمي.

وقالت المفوضية إن من شروط إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، إنجاز مجلس النواب لقانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن كونه يمثل الإطار القانوني للعملية الانتخابية، فضلا عن تشريع المجلس نصا بديلا للمادة ثلاثة من الأمر ثلاثين لسنة الفين وخمسة، وذلك لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية التي تعد الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات.

فيما طالبت المفوضية الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفير كافة مستلزمات عملية الاقتراع.

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