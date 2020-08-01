نائب: لا قيمة للانتخابات دون التحول للنظام الرئاسي وتقليص أعضاء البرلمان

2020/08/01 | 19:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، السبت، أنه لا قيمة لأي انتخابات اذا لم يتم اجراء تعديل دستوري بتحول النظام من برلماني الى رئاسي، داعيا لجنة تعديل الدستور الى الاسراع في تعديل فقرة عدد اعضاء البرلمان الى 100 نائب.وقال سالم في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “لا قيمة لانتخابات مبكرة […]

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