الحشد الشعبي يعثر على مضافة لـ”داعش” في ديالى

2020/08/01 | 19:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عثرات قوات اللواء الرابع بالحشد الشعبي، السبت، على مضافة لفلول تنظيم “ داعش” الإرهابي في محافظة ديالى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من الفوج الثاني في اللواء الرابع بالحشد الشعبي عثرت، اليوم، على مضافة لفلول تنظيم “ داعش” الإرهابي في قاطع عمليات اللواء ضمن بحيرة حمرين”.وأضاف، أنه […]

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