2020/08/01 | 20:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المفوضية تطالب بتحقيق عاجل حول فيديو ’في منتهى البشاعة’ منسوب إلى عناصر قوة أمنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/01 | 20:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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