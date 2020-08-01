2020/08/01 | 20:02 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت طائرات تركية، السبت، موقعاً بالقرب من مدينة دهوك بإقليم كردستان العراق.وكشفت الصور المتداولة للقصف عن تصاعد سحب الدخان من جراء الهجوم.وفي وقت سابق، أفادت مصادر رسمية عراقية، السبت، بتعرض قرى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرات تركية تقصف موقعاً بالقرب من دهوك بكردستان العراق) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرات تركية تقصف موقعاً بالقرب من دهوك بكردستان العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).