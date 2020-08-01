المالكي يوضح 5 نقاط حول الانتخابات المبكرة للبرلمان

2020/08/01 | 20:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق، نوري المالكي، السبت، 5 نقاط لجعل الانتخابات المبكرة القادمة بداية الحل للمعضلات التي دخلها العراق....

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