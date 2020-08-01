2020/08/01 | 20:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعتبرت وزارة الصحة أن انتشار الفايروس بنسبة كبيرة جداً بسبب عدم التزام المواطنين بالتعليمات، داعية للحد من انتشار الاصابات.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت نه “سبق وان اصدرت وزارتنا بيانا قبل يومين لحث المواطنين على الالتزام بالتعليمات الصحية من حيث ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات العشائرية والاجتماعية والدينية حفاظاً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: انتشار كورونا بنسبة كبيرة جداً بسبب عدم الالتزام بالتعليمات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: انتشار كورونا بنسبة كبيرة جداً بسبب عدم الالتزام بالتعليمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).