2020/08/01 | 20:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدران مطلعان إن شركة “بايت دانس” الصينية وافقت على التخلي عن عملياتها الأمريكية بالكامل في ما يتعلق بتطبيق “تيك توك” في محاولة لإنقاذ صفقة مع البيت الأبيض.وقال المصدران إنه بموجب الاتفاق المقترح الجديد، ستخرج “بايت دانس” بالكامل وستتولى مايكروسوفت مسؤولية تيك توك في الولايات المتحدة.وأضاف المصدران، أن بعض مستثمري بايت دانس المقيمين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مالك “تيك توك” الصيني يعرض التخلي عن حصته لإبرام اتفاق مع واشنطن وكالة تقدم الاخبارية.

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