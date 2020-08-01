ترامب يوافق على إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا

2020/08/01 | 20:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، على إعلان حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا لمواجهة إعصار “إسياس”.وكانت ولايتا فلوريدا ونورث كارولاينا أعلنتا حالة الطوارئ امس الجمعة، مع اقتراب الإعصار من الساحل الشرقي الأميركي، ما أجبر السلطات على إغلاق مواقع فحوص فيروس كورونا ودفع الناس لتخزين السلع الأساسية في ظل مخاوف من استمرار الأمطار لساعات.

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