العراق تسجل 64 وفاة و2095 إصابة بفيروس كورونا يقابلها 1841 حالة شفاء بفيروس كورونا

2020/08/01 | 20:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستمر فيروس كورونا في العراق بتسجيل أرقام قياسية بمعدل الإصابات والوفيات اليومية.

وسجلت وزارة الصحة إصابة ألفين وخمسة وتسعين شخصا بفيروس كورونا يقابلها شفاء الف وثمان مائة وواحد وأربعين حالة في عموم المحافظات.

وفيما يخص الوفيات، فقد أعلنت الوزارة وفاة أربعة وستين شخصا أغلبهم في محافظة بابل التي تصدرت معدل الوفيات بواقع ثلاثة عشر حالة.

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