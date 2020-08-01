رسول: المنتسبون الذين استخدموا بنادق صيد في قتل متظاهرين قد يواجهون عقوبة الإعدام

2020/08/01 | 20:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، ان المنتسبين الثلاثة الذين استخدموا بنادق صيد في قتل متظاهرين يواجهون تهمة القتل العمد وعقوبتها الإعدام.

واكد رسول أن الأخطاء الفردية من قبل مكافحة الشغب واردة وخاصة في إطلاق الدخانيات افقيا وليس عموديا وايضا في ردة الفعل على استفزاز جماعات مندسة تريد الإيقاع بين القوات الأمنية والمتظاهرين، مضيفا ان الأمر لا يتوقف على التجهيزات، يجب أن يكون هناك إعداد نفسي للضابط والمنتسب عن كيفية التعامل مع المتظاهرين وأن يتحمل السباب والشتم وحتى الضرب من اي شخص بالشارع دون أن تكون لديه رد فعل.

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