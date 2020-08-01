سلام: الكرد متخوفون من خسارة مقاعدهم الانتخابية في المناطق المتنازع عليها

2020/08/01 | 20:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب الحزب الديمقراطي الكردستاني عن مخاوفه من خسارة عدد من المقاعد الانتخابية خلال الانتخابات المقبلة.

وأكد عضو الحزب الديمقراطي ريبين سلام في تصريح أن الكرد لديهم مخاوف من قانون الانتخاب الجديد في حال اتباع التصويت الفردي أو الدوائر المتعددة، لأن ذلك سيقود إلى خسارة عدد كبير من مقاعدهم الانتخابية في المناطق المتنازع عليها خلال الدورة البرلمانية المقبلة بسبب سيطرة الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون وتواجد لخلايا داعش على بعض المناطق.

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