مواقع التواصل الاجتماعي “تشتعل” بمقطع فيديو لقوات أمنية تهين متظاهرًا بـ”تعريته” وحلق رأسه وشتمه!

2020/08/01 | 20:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، بعد انتشار مقطع فيديو لصنف من القوات الامنية يعتقد انها “قوات حفظ النظام” وهي تعري مراهقًا من ملابسه وتحلق شعره بالة “الكتر” فضلا عن شمته وشتم والدته.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو “المفجع” والذي تتحفظ منصة “يس عراق” على نشره بسبب مايحتويه من ألفاظ […]

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