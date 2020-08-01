سومو : بسعر ” 40.708 ” دولار للبرميل الواحد .. ايرادات تموز للصادرات تشهد أرتفاعاً

2020/08/01 | 20:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت وزارة النفط الاتحادية أن الايرادات المالية للصادرات النفطية لشهر تموز شهدت أرتفاعاً بالمقارنة بالاشهر الماضية، وذلك رغم تراجع الصادرات ، موضحة ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 40.708 ) دولارا .وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) انه وبحسب احصائية اولية صادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” اليوم السبت فأن […]

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