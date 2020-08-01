2020/08/01 | 20:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الداخلية، اليوم السبت، ان إطلاق سراح الفريق الركن مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية المختصة.وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “في أطار الحرص على توضيح الحقائق أمام الرأي العام ضمن ستراتيجيتها القائمة على اساس عرض تفاصيل إلاجراءات المتعلقة بعملها أمام المواطنين الكرام وبناءً على ما تم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تصدر بيانا بشأن إطلاق سراح الغراوي المتهم بسقوط الموصل وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تصدر بيانا بشأن إطلاق سراح الغراوي المتهم بسقوط الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تصدر بيانا بشأن إطلاق سراح الغراوي المتهم بسقوط الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).