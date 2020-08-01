في المسألة الناصرية 3 من 3 ---- إرث الحقبة الناصرية - حجاج نايل

#حجاج_نايل عندما اطلق جورباتشوف الرئيس الروسي السابق ، في نهاية الثمانينات صرخته حول ما يسمي بالجلاسنوست والبيروستريكا ، وتساقطت بعد ذلك دول المعسكر الاشتراكي واحدة تلو الاخري ، كاوراق الشجر في الخريف ، سارعت الكثير من القوي والتيارات الماركسية حول العالم ، الي إجراء المراجعات الفكرية والنظرية ، وصدرت في هذا السياق الالاف من الكتب والحوارات والاوراق حول هذه المراجعات ، ويحضرني هنا في هذا السياق ماورد في مؤ ......
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