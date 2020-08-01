2020/08/01 | 20:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الداخلية/ إطلاق سراح الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية المختصة…………….…………………………… في أطار الحرص على توضيح الحقائق أمام الرأي العام ضمن ستراتيجيتها القائمة على اساس عرض تفاصيل إلاجراءات المتعلقة بعملها أمام المواطنين الكرام وبناءً على ما تم تداوله من خلال بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام حول إطلاق سراح الفريق الركن مهدي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من الداخلية بشأن اطلاق سراح أحد الضباط المتهمين بسقوط الموصل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من الداخلية بشأن اطلاق سراح أحد الضباط المتهمين بسقوط الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).