2020/08/01 | 20:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت قيادة شرطة محافظة بغداد عن إلقاء القبض على ١١٤ مخالفا لتعليمات حظر التجول منذ بداية عيد الأضحى.وذكرت القيادة في بيان ان “مفارز القيادة ألقت القبض على (١١٤) مخالفا لتعليمات حظر التجول خلال ال٢٤ ساعة الماضية”.وأضافت أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتسليمهم الى الجهة المعنية اصولياً”.(النهاية)

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