2020/08/01 | 20:33 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​​صادرات النفط العراقية تسجل 2.76 مليون برميل يوميا في يوليو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/01 | 20:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (​​صادرات النفط العراقية تسجل 2.76 مليون برميل يوميا في يوليو) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (​​صادرات النفط العراقية تسجل 2.76 مليون برميل يوميا في يوليو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).