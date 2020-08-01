عضو بالقانونية النيابية: على البرلمان تحقيق هذه النقاط قبل أن يحل نفسه لاجراء الانتخابات المبكرة

2020/08/01 | 20:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغدادأكد عضو القانونية النيابية في مجلس النواب، حسين العقابي، السبت، 01 آب، 2020، أن مجلس النواب مطالب بتحقيق بعض الاعمال قبل أن يحل نفسه لاجراء الانتخابات المبكرة.

وقال العقابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب وحده من يملك الصلاحية الكاملة لحل نفسه قبل الانتخابات المبكرة لكن قبل ذلك عليه اكمال قانون الانتخابات وقانون المحكمة الاتحادية، فضلا عن تأمين الاموال الكافية للمفوضية المستقلة للانتخابات، حتى يتسنى للحكومة اجراء الانتخابات المبكرة".

واضاف أن "تحديد موعد الانتخابات يحصل عن طريق مجلس النواب لا عن طريق الحكومة"، لافتا إلى أن "تحديد حزيران المقبل من السنة المقبلة موعدا لاجراء الانتخابات المبكرة من قبل الحكومة يبين قدرتها على توفير الشروط اللازمة لاجرائها".

وبين العقابي، أن "موافقة البرلمان على موعد اجراء الانتخابات بالوقت االذي حددته الحكومة سيقضي بحل البرلمان نفسه في نيسان المقبل وتصبح الحكومة تصريف اعمال لحين انتخاب حكومة جديدة".

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، حدد مساء أمس الجمعة، 31 تموز، 2020، موعد الانتخابات المبكرة في القادمة في العراق، مبينا أن 6 حزيران من العام القادم موعداً لاجرائها.

وذكر الكاظمي في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب العراقي، قائلا :"نعد لانتخابات نزيهة وعادلة تنتج مجلس نواب يمثل إرادة الشعب وتطلعاته، ولذا حددنا السادس من حزيران من العام المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة".

واضاف :"نتعهد بحماية جميع القوى المتنافسة في الانتخابات"، لافتا إلى أن "ارادة الشعب العراقي ستغير وجه العراق وستزيل عنه آثار سنوات الحروب والنزاعات".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

اصدرت وزارة النفط، السبت، 01 آب، 2020، ايضاحاً بشأن آلية التعيين لخريجي كلية الهندسة الكيمائية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة النفط اهتمامها ورعايتها بشريحة الخريجين م

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة رسوم طلبات الهجرة واللجوء والتجنيس.

وستزداد تكلفة طلبات التجنيس عبر الإنترنت من 640 دولارا إلى 1160 دولارا، وستكون هناك أيضا رسوم قدرها 50 دولارا لمعاملة طلب اللجوء.

القرار

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب كاطع الركابي، السبت (1 آب 2020)، دعمه لاجراء انتخابات مبكرة في البلاد، فيما أشار الى أنه يجب ان تتوفر 3 شروط من اجل اجرائها في حزيران المقبل.



وفقاً لما دعا اليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عضو بالقانونية النيابية: على البرلمان تحقيق هذه النقاط قبل أن يحل نفسه لاجراء الانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عضو بالقانونية النيابية: على البرلمان تحقيق هذه النقاط قبل أن يحل نفسه لاجراء الانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).