2020/08/01 | 20:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي وملك الاردن يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/01 | 20:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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