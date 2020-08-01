انهيار سد في السودان يدمّر مئات المنازل 

2020/08/01 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم-(أ ف ب) – أدى انهيار سد بسبب الأمطار الغزيرة في ولاية النيل الأزرق في جنوب-شرق السودان إلى تدمير مئات المنازل وتعرّض أخرى إلى الفيضان، وفق ما ذكرت مسؤولة السبت من دون الإشارة إلى حصيلة الضحايا.وقالت المسؤولة المحلية في الولاية نسيبة فاروق في اتصال مع فرانس برس إنّ السد انهار الخميس في منطقة […]

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