نجاة رجل الموت المحقق بالسعودية – فيديو

2020/08/01 | 21:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثق مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط جدار أحد المنازل في المدينة المنورة على عدد من السيارات الحديثة والتي كانت متوقفة قربه فدمرها بالكامل.ويظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة لأحد الأشخاص كان يسير خلف السيارات المتوقفة أثناء سقوط الجدار لكنه نجا من موت محقق ولم يصبه أي أذى.كما […]

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