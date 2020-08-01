دروغبا يترشح لرئاسة اتحاد ساحل العاج لكرة القدم

2020/08/01 | 21:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تقدم نجم كرة القدم في ساحل العاج ديدييه دروغبا البالغ 42 عاما اليوم السبت رسميا بترشحه لانتخابات رئاسة اتحاد كرة القدم في بلاده، وسط حضور جماهيري غفير.وكان القائد السابق لمنتخب “الفيلة” قد تلقى صفعة في منتصف يوليو الماضي عندما رفضت رابطة اللاعبين في بلاده تأييده، لكنه حظي في النهاية على ثماني رعايات […]

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