سقوط هيفاء وهبى أثناء جلسة تصوير فى عيد الأضحى.. فيديو

2020/08/01 | 21:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… سقطت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على الأرض أثناء تصوير جلسة تصوير جديدة كانت خصصتها لمعايدة متابعيها فى الوطن العربى وشاركت هيفاء وهبي متابعيها في حسابها على موقع “إنستجرام” بمقطع فيديو يوثق لحظة سقوطها.أنت جمال العيد، أتمنى لك الفرحة وتحقيق الأمنيات إفرح وفرِّح اللي حواليك عيد اضحى_مبارك واستأنفت هيفاء وهبى تصوير مسلسلها “أسود فاتح” […]

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