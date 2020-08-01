طهران تعلن القبض على زعيم جماعة معارضة

2020/08/01 | 21:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية اليوم السبت عن إلقاء القبض على زعيم جماعة “جمعية مملكة ايران” (تندر) المعارضة جمشيد شارمهد.وذكرت الوزارة في بيان لها أن اعتقال شارمهد جاء ضمن “عملية أمنية معقدة” وتعهدت بالكشف عن تفاصيلها لاحقا، مشيرة إلى أن جماعته تتخذ من الولايات المتحدة مقرا له.واتهمت الوزارة شارمهد بالوقوف من الولايات المتحدة […]

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