2020/08/01 | 21:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تبادل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، التهاني والتبريكات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الكاظمي خلال اتصال هاتفي مع الملك عبد الله الثاني، عن خالص تمنياته لجلالة الملك وللشعب الأردني الشقيق بدوام التقدم والازدهار، وأن ينعم الشعبان العراقي والأردني بالأمن والاستقرار وأسباب الرفاه.

وبحث الجانبان مجمل العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها، مؤكدين على العمق التاريخي لهذه العلاقات في مختلف المجالات.

بدوره اعرب جلالة الملك عبد الله الثاني عن أمنياته للعراق حكومة وشعباً، وتطلعه لأن ترفل الشعوب الصديقة والشقيقة في المنطقة بالأمن والعلاقات البنّاءة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس الوزراء يتبادل التهاني مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس الوزراء يتبادل التهاني مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).