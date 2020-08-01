2020/08/01 | 21:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة في بابوا غينيا الجديدة، عن ضبط شحنة مخدرات قياسية تقدر قيمتها بـ58 مليون دولار، بعد تحطم طائرة كانت تحمل الشحنة.وقال قائد الشرطة المحلية ديفيد مانينغ للصحفيين، إن الطائرة التي تحطمت في منطقة بابالياليا بالقرب من العاصمة بورت مورسبي، كانت متجهة إلى أستراليا، وعلى متنها 750 كغم من الكوكايين.وتم اعتقال الطيار، وهو …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحطم طائرة محملة بالكوكايين في بابوا غينيا الجديدة وكالة تقدم الاخبارية.

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