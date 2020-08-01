الكشف عن سبب تعثر مفاوضات الصقور مع غونزالو

2020/08/01 | 21:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشف الجهاز التدريبي لفريق القوة الجوية بكرة القدم أن مدرب اللياقة البدنية الاسباني غونزالو لن يكون ضمن الكادر التدريبي للموسم المقبل بعد اخلاله بشروط العقد.وذكر مشرف الفريق مهدي جاسم في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “الإدارة والمدرب ايوب اوديشو كانوا على تواصل منذ فترة مع مدرب اللياقة البدنية الاسباني غونزالو للتواجد مع […]

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