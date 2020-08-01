أرسنال يتوج بكأس الاتحاد الانكليزي على حساب تشيلسي

2020/08/01 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

أوضح الجهاز التدريبي لفريق القوة الجوية بكرة القدم أن مدرب اللياقة البدنية الاسباني غونزالو لن يكون ضمن الكادر التدريبي للموسم المقبل بعد اخلاله بشروط العقد.

وقال مشرف فريق الجوية مهدي جاسم في بيان تلقته (بغداد اليوم) إ

بغداد اليوم - خاص

كشف مصدر مقرب من مفاوضات نادي الشرطة العراقي مع مدرب اللياقة الاسباني غونزالو عن الاسباب التي ادت الى اعتذاره من ادارة الجوية، والاتفاق مع الشرطة للاشراف على لياقة الفريق الكروي الشرطاوي .

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد ال

بغداد اليوم - متابعة

عاد كلاً من أنتوان جريزمان وعثمان ديمبلي إلى تدريبات برشلونة حيث شاركا مع الفريق بشكلً خفيف، ويمكن لهما التواجد في مباراة إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام نابولي.

وانتهت مباراة الذهاب من دور الـ16 بالتعادل الإي

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