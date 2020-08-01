الجوية يتهم المدرب الاسباني غونزالو بالاخلال في شروط العقد

2020/08/01 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

أوضح الجهاز التدريبي لفريق القوة الجوية بكرة القدم أن مدرب اللياقة البدنية الاسباني غونزالو لن يكون ضمن الكادر التدريبي للموسم المقبل بعد اخلاله بشروط العقد.

وقال مشرف فريق الجوية مهدي جاسم في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الإدارة والمدرب ايوب اوديشو كانوا على تواصل منذ فترة مع مدرب اللياقة البدنية الاسباني غونزالو للتواجد مع الصقور وحصلت موافقة مبدئية وارسل له العقد للتوقيع علي".

وأضاف أن "غونزالو وافق على الشروط الموضوعة في العقد وطلب مبلغا من المال وتمت الموافقة على ذلك من قبل الادارة الا انه ظل يماطل، فمرة يعتذر كونه غير قادر على التواجد في بغداد وتارة يرمي الكرة لاسباب عائلية وأخيرا لم يرد على اتصالات الكادر التدريبي"، مبينا أنه:" سيتم حسم هذه المسألة في وقت قريب مطمئن جمهور العريق بخصوص هذا الموضوع بتواجد مدرب على مستوى عال".

وكان مصدر قد كشف في وقت سابق لـ (بغداد اليوم) بأن المدرب الاسباني غونزالو قد إعتذر من الجوية وقام بالتفاوض مع الشرطة.

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - خاص

كشف مصدر مقرب من مفاوضات نادي الشرطة العراقي مع مدرب اللياقة الاسباني غونزالو عن الاسباب التي ادت الى اعتذاره من ادارة الجوية، والاتفاق مع الشرطة للاشراف على لياقة الفريق الكروي الشرطاوي .

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد ال

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عاد كلاً من أنتوان جريزمان وعثمان ديمبلي إلى تدريبات برشلونة حيث شاركا مع الفريق بشكلً خفيف، ويمكن لهما التواجد في مباراة إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام نابولي.

وانتهت مباراة الذهاب من دور الـ16 بالتعادل الإي

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