وزير الداخلية يأمر بتشكيل مجلس تحقيق بحق مجموعة من منتسبي حفظ القانون

2020/08/01 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

امر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، السبت، 01 آب، 2020، بتشكيل مجلس تحقيق بحق مجموعة من منتسبي حفظ القانون، بعد انتشار مقطع فديوي مصور لهم يعتدون فيه على احد المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الغانمي امر بتشكيل مجلس تحقيقي بحق مجموعة من منتسبي قيادة قوات حفظ القانون بعد انتشار مقطع فديوي مصور لهم تم عرضه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وهم يعتدون على شخص بأسلوب غير أخلاقي وغير قانوني في ممارسات هجينة لا تمت للمؤسسة الأمنية بصلة".

واضاف البيان أن "الغانمي وجه بعرض النتائج أمام أنظاره لاحقاق الحق وتطبيق القانون".

وفي وقت سابق، امر رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، السبت، بالتحقيق الفوري بحادثة اهانة مواطن تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فديو يظهر فيه مجموعة تردي الزي العسكري وهي تقوم بالاعتداء على احد المواطنين".

واضاف، "حيث وجه القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي الجهات المختصة بالتحقيق الفوري والعاجل لمعرفة تفاصيل هذا الموضوع ومعرفة مرتكبي هذه الجريمة التي لن تمر دون عقاب بحق مرتكبيها".

كما وجه الكاظمي، بـ "معرفة تاريخ وقوع هذه الاعتداء وتحديد مكانه".

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بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة الداخلية، السبت، بيانا بعد اطلاق سراح الفريق الركن مهدي الغراوي، مبينة ان إطلاق السراح جاء بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية المختصة.

وقالت الداخلية في بيانها انه "في أطار الحرص على توضي

بغداد اليوم - متابعة

حدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، السبت (1 آب 2020)، العقوبة المتوقعة التي تواجه المتنسبين الثلاثة الذين استخدموا بنادق صيد في قتل متظاهرين اثنين بساحة التحرير يوم 26 تموز الماضي.

وقال

بغداد اليوم- بغداد

نعت قوات الشرطة الاتحادية، السبت (01 آب 2020)، منتسباً في الفوج الثالث، اللواء الثالث عشر من الفرقة الرابعة، قتل في هجوم لداعش بسامراء.

وقالت قوات الشرطة في بيان تعزيتها الذي حصلت عليه (بغداد اليوم)، إن "قوات الشرطة الات

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