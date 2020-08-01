روسيا: لقاح كورونا سيكون مجانيا ومتاحا للجميع ودون إلزام

2020/08/01 | 21:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو اليوم السبت، أن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد، سيكون مجانيا ومتاحا للجميع.وأضاف موراشكو في حديث للصحفيين: نخطط لتغطية حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بالكامل من الميزانية، واللقاح سيكون متاحا بالمجان للجميع ولن يحمل أي طابع إلزامي.في وقت سابق من اليوم أعلن موراشكو أن […]

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